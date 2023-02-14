Во время семинара в Великом Новгороде у психолога Сергея Яковлева , более известного как Сатья Дас, произошел конфликт с одной из слушательниц. Очевидица опубликовала видео в соцсетях, на котором запечатлено агрессивное поведение лектора, пишут Новгородские ведомости .

На кадрах запечатлено, как Сатья огрел неизвестную по голове ее же сумкой. Свидетельница подчеркнула, что одним ударом это бы не ограничилось, если бы Даса не оттащили в сторону. По ее словам, женщина сама спровоцировала философа, так как во время его выступления постоянно кричала с места и критиковала его высказывания. Слова автора ролика подтвердила и другая поклонница Сатьи: