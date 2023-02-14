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2 часа назад

Психолог Сатья Дас ударил женщину по голове на своем семинаре

Катерина Саломе

Во время семинара в Великом Новгороде у психолога Сергея Яковлева, более известного как Сатья Дас, произошел конфликт с одной из слушательниц. Очевидица опубликовала видео в соцсетях, на котором запечатлено агрессивное поведение лектора, пишут Новгородские ведомости.

На кадрах запечатлено, как Сатья огрел неизвестную по голове ее же сумкой. Свидетельница подчеркнула, что одним ударом это бы не ограничилось, если бы Даса не оттащили в сторону. По ее словам, женщина сама спровоцировала философа, так как во время его выступления постоянно кричала с места и критиковала его высказывания. Слова автора ролика подтвердила и другая поклонница Сатьи:

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«Дама полнейший неадекват. Орала матом, вопила, не давала никому и слова сказать, охраны не было, Сатья несколько раз пытался с ней поговорить, даже приобнимал и успокаивал, отводить в сторону, она его пинала и затыкала ему рот, унижала при полном зале».

Ранее мы писали о том, что психологи рассказали, каких женщин считают распущенными.

Звёзды,Видео,Сергей Яковлев,
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