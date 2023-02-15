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46 минут назад

Михаил Казаков назвал обвинения падчерицы в абьюзе безумием

Мира Маркина

Падчерица актера Михаила Казакова, 14-летняя Виктория рассказала журналистам о неадекватном поведении отчима. Звезда сериала «Папины дочки» прокомментировал заявления девочки, сообщает СтарХит со ссылкой на «Вечернюю Москву».

Михаил Казаков убежден, что падчерица намеренно оговорила его. Актер намерен разбираться в ситуации, которую охарактеризовал «безумной», с помощью адвоката.

«По закону РФ ребенок не может давать интервью без разрешения двух родителей. Во-вторых, как может поступить обиженная девочка, которой не рассказывали, что ее биологический отец живет на соседней улице», – заявил Казаков.

Дочь звезды «Папиных дочек» обвинила его в домашнем насилии

По мнению актера, происходящее – также реакция падчерицы на критику ее матери, бывшей жены Казакова. Он подчеркнул, что его сын в отличие от старшей сестры не стал бы рассказывать такие вещи, если бы журналисты обратились к мальчику.

Ранее мы писали, как выглядит дочь-подросток Брук Шилдс.

Звёзды,Видео,Михаил Казаков,
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