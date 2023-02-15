«По закону РФ ребенок не может давать интервью без разрешения двух родителей. Во-вторых, как может поступить обиженная девочка, которой не рассказывали, что ее биологический отец живет на соседней улице», – заявил Казаков.

По мнению актера, происходящее – также реакция падчерицы на критику ее матери, бывшей жены Казакова. Он подчеркнул, что его сын в отличие от старшей сестры не стал бы рассказывать такие вещи, если бы журналисты обратились к мальчику.