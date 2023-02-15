Шакира обещает жестоко отомстить бывшему мужу в новом видео

Певица Шакира в День святого Валентина опубликовала в популярной социальной сети видео, которое сильно встревожило ее подписчиков.

В ролике певица моет пол под песню SZA «Kill Bill». Шакира будто нарочно пропевает строчки композиции, которые сводятся к намерению лирического героя убить бывшего возлюбленного и его новую пассию.

«Я убью своего бывшего, хоть все еще люблю его, но лучше сесть за решетку, чем быть одной», — пропела исполнительница.

Фолловеры артистки решили, что строчки из песни предназначались экс-супругу Шакиры Жерару Пике и его новой девушке Кларе Чиа Марти.

Напомним, в июне 2022 года певица и футболист расстались после 11 лет семейных отношений и рождения двоих детей. Причиной стала измена Жерара Пике.