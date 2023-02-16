Одна из самых успешных экс-ангелов Victoria's Secret, модель, бизнесвумен, жена актера Джейсона Стетхэма Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала в своих соцсетях эффектное видео, на котором предстала обнаженной. Соответствующий видеоролик Рози опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)*.

35-летняя Рози Хантингтон-Уайтли видеороликом с отдыха на Мальдивах, где она плавала в открытом бассейне совсем без купальника. Звезда отметила, что отдых волшебный, и она "никогда не ощущала себя такой балованной".

Джейсон Стетхэм и Рози Хантингтон-Уайтли вместе с 2010 года и воспитывают двоих детей, мальчика Джека и дочь Изабеллу.