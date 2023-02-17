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3 часа назад

Агата Муцениеце готовится к операции

Мира Маркина

Актриса кино Агата Муцениеце все чаще на светских мероприятиях стала появляться в очках. Как оказалось, тому есть веская причина.

Сначала артистка отшучивалась в соцсетях, заявляя, что аксессуар – не более чем дань моде. Однако недавно Агата объявила о решении пройти операцию по коррекции зрения.

«Да, друзья, скоро я вас увижу. Знаете, со своего 33-го этажа буду видеть вас», — с юмором заметила актриса.

Муцениеце похвасталась высоким спросом у мужчин

Поскольку Агату ждет финальная проверка состояния роговицы, перед этим рекомендуется не носить линзы – на протяжении нескольких дней.

Ранее мы рассказывали, как наряд Джулии Фокс стал мемом в интернете.

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