Актриса кино Агата Муцениеце все чаще на светских мероприятиях стала появляться в очках. Как оказалось, тому есть веская причина.

Сначала артистка отшучивалась в соцсетях, заявляя, что аксессуар – не более чем дань моде. Однако недавно Агата объявила о решении пройти операцию по коррекции зрения.

«Да, друзья, скоро я вас увижу. Знаете, со своего 33-го этажа буду видеть вас», — с юмором заметила актриса.

Поскольку Агату ждет финальная проверка состояния роговицы, перед этим рекомендуется не носить линзы – на протяжении нескольких дней.