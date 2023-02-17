Руденко раскрыл правду о разрыве отношений с Поверенновой

Российский актер Анатолий Руденко стал гостем YouTube-шоу PROжизнь. Он рассказал ведущей о болезненном разрыве с Дарьей Поверенновой.

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Руденко объяснил, что встретил новую возлюбленную на съемках. Ради Елены Дудиной актер решился на расставание с Дарьей Поверенновой.

«По большому счету я совершил убийство человека, с которым жил, которого любил. Но я встретил Лену и понял, что она моя судьба», — поделился Анатолий.

Актер признался, что не смог бы обманывать Дарью. Руденко выразил сожаление о произошедшем.

По мнению звезды, в Елену он влюбился с первого взгляда. Пара заключила брак в 2012 году. Актеры воспитывают совместную дочь Милену.