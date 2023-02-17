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3 часа назад

Актер Руденко раскрыл правду о разрыве отношений с Поверенновой

Мира Маркина

Российский актер Анатолий Руденко стал гостем YouTube-шоу PROжизнь. Он рассказал ведущей о болезненном разрыве с Дарьей Поверенновой.

Руденко раскрыл правду о разрыве отношений с Поверенновой
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Руденко объяснил, что встретил новую возлюбленную на съемках. Ради Елены Дудиной актер решился на расставание с Дарьей Поверенновой.

«По большому счету я совершил убийство человека, с которым жил, которого любил. Но я встретил Лену и понял, что она моя судьба», — поделился Анатолий.

Актер признался, что не смог бы обманывать Дарью. Руденко выразил сожаление о произошедшем.

Экс-возлюбленный Славы высказался о разрыве

По мнению звезды, в Елену он влюбился с первого взгляда. Пара заключила брак в 2012 году. Актеры воспитывают совместную дочь Милену.

Ранее мы писали об операции Агаты Муцениеце.

Звёзды,Елена Дудина,Агата Муцениеце,Дарья Повереннова,Анатолий Руденко,
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