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1 час назад

Появление Энн Хэтэуэй в прозрачном платье на красной дорожке раскритиковали в сети

Мира Маркина

Мода на откровенные наряды дошла и до Берлинале. Снимки актрисы Энн Хэтэуэй, сделанные на красной ковровой дорожке фестиваля, собрали шквал критики, сообщает Daily Mail.

Энн Хэтэуэй в голом платье на Берлинале раскритиковали в сети
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Американская актриса посетила премьеру фильма «Она пришла ко мне», состоявшуюся в рамках кинофестиваля. Появление Хэтэуэй в черном платье из сетки и кожаных бантиков произвело неоднозначное впечатление.

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Для эффекта голого платья актриса надела боди телесного цвета. Чтобы дополнить образ, Энн выбрала высокие кожаные перчатки черного цвета и в тон – остроносые туфли на шпильке.

Однако наряд актрисы некоторые читатели издания назвали модным провалом.

«Как бы звезды ни хотели привлечь к себе внимание, но ходить в таком виде совершенно неуместно», — написал один из пользователей в комментариях.

Ранее «Рамблер» рассказывал о провокационном видео жены Джейсона Стетхема.

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