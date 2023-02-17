Энн Хэтэуэй в голом платье на Берлинале раскритиковали в сети

Мода на откровенные наряды дошла и до Берлинале. Снимки актрисы Энн Хэтэуэй, сделанные на красной ковровой дорожке фестиваля, собрали шквал критики, сообщает Daily Mail.
Американская актриса посетила премьеру фильма «Она пришла ко мне», состоявшуюся в рамках кинофестиваля. Появление Хэтэуэй в черном платье из сетки и кожаных бантиков произвело неоднозначное впечатление.
Для эффекта голого платья актриса надела боди телесного цвета. Чтобы дополнить образ, Энн выбрала высокие кожаные перчатки черного цвета и в тон – остроносые туфли на шпильке.
Однако наряд актрисы некоторые читатели издания назвали модным провалом.
«Как бы звезды ни хотели привлечь к себе внимание, но ходить в таком виде совершенно неуместно», — написал один из пользователей в комментариях.
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