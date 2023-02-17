В звездной семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли появился четвертый ребенок. Своими эмоциями он поделился в программе

CNBC Power Lunch.

Актер рассказал, как изменилась жизнь семьи с момента появления новорожденного в доме. Райан Рейнольдс сообщил, что что его жена, актриса Блейк Лайвли адаптировалась к роли многодетной матери. Но тем не менее они все очень взволнованы, в связи с рождением ребенка.

«Послушайте, мы бы не делали это четыре раза, если бы нам это не нравилось», – ответил Райан Рейнольдс на вопрос ведущего.

Актер не раскрыл имя малыша и даже его пол. И все же признался, что жизнь не так проста:

«Если бы мы до сих пор не разобрались в этом, я думаю, у нас были бы большие неприятности. Но здесь настоящий зоопарк».

Напомним, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс начали встречаться в 2010 году, а в 2012 они поженились. За это время у них родились трое детей, а 13 февраля 2023 года в их семье появился четвертый ребенок.