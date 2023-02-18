Ольга Орлова показала отца своей дочки

Возлюбленного, от которого 6 февраля родила дочь Аню, певица показала в соцсети. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На личной странице в социальной сети Орлова выложила видео, на котором танцует со своим вторым мужем Валерием.

Певица отметила, что кадры были сделаны 9 месяцев назад, когда будущие родители уже знали, что Ольга беременна.

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