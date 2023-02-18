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2 часа назад

Ольга Орлова показала отца своей дочки

Мария Кимакович

Возлюбленного, от которого 6 февраля родила дочь Аню, певица показала в соцсети. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

Ольга Орлова показала отца своей дочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На личной странице в социальной сети Орлова выложила видео, на котором танцует со своим вторым мужем Валерием.

Певица отметила, что кадры были сделаны 9 месяцев назад, когда будущие родители уже знали, что Ольга беременна.

Соцсети

Напомним, что 56-летний бизнесмен Валерий второй муж популярной певицы и телеведущей. До этого Орлова была замужем за бизнесменом Александром Кармановым, от которого родила сына Артема. Юноше уже 21 год.

Орлова вспомнила, как оправилась после замершей беременности

Ранее Орлова поставила на место обвиняющих ее во лжи хейтеров.

Звёзды,Ольга Орлова,
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