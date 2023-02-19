"Я баб не поздравляю": Лепс высказался против 8 Марта

Российский певец Григорий Лепс высказал свое мнение насчет Международного женского дня. Им он поделился в эфире телеканала НТВ.

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

По словам артиста, он не признает 8 Марта и не поздравляет в этот день близких ему женщин.

"Я баб своих даже не поздравляю! Это неправильный праздник, выдуманный", – возмутился певец.

Дарить подарки своей возлюбленной Григорий Лепс тоже не планирует.

"Обойдется! Кукиш с маслом ей", – заявил артист.