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2 часа назад

"Я баб не поздравляю": Лепс высказался против 8 Марта

Мира Маркина

Российский певец Григорий Лепс высказал свое мнение насчет Международного женского дня. Им он поделился в эфире телеканала НТВ.

"Я баб не поздравляю": Лепс высказался против 8 Марта
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам артиста, он не признает 8 Марта и не поздравляет в этот день близких ему женщин.

"Я баб своих даже не поздравляю! Это неправильный праздник, выдуманный", – возмутился певец.

Дарить подарки своей возлюбленной Григорий Лепс тоже не планирует.

"Обойдется! Кукиш с маслом ей", – заявил артист.

В социальных сетях Лепса раскритиковали за его жесткое высказывание и призвали не звать певца на концерты 8 Марта.

Певица Глюк’Oza поздравила бабушку с 93-летием

Ранее Королева рассказала, что потеряла покой, когда родила от Тарзана.

Звёзды,Григорий Лепс,
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