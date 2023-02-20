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36 минут назад

Филипп Киркоров публично намекнул на неверность в браке с Аллой Пугачевой

Мира Маркина

Российский певец Филипп Киркоров в одном из последних выпусков шоу «Маска» (НТВ) недвусмысленно высказался о своем единственном официальном браке.

Артист задал вопрос звезде, скрывавшейся в костюме шаурмы, «ходит ли она налево». Таинственная исполнительница песни «Невеста» ответила отрицанием. Филипп Бедросович похвалил коллегу за честность.

«Поэтому я одинок, поэтому со мной и развелись. Потому что я всегда налево ходил», — заявил певец.

Слова артиста расценили как намек на измену в отношениях с единственной официальной женой – Аллой Пугачевой. Напомним, пара поженилась в 1994 году. Развод звезды оформили спустя 11 лет.

Киркоров расплакался на съемках нового клипа

Сейчас Киркоров воспитывает двоих детей, рожденных от суррогатной матери.

Ранее «Рамблер» писал, почему Наташа Королева потеряла покой.

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