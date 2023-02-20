Российский певец Филипп Киркоров в одном из последних выпусков шоу «Маска» (НТВ) недвусмысленно высказался о своем единственном официальном браке.
Артист задал вопрос звезде, скрывавшейся в костюме шаурмы, «ходит ли она налево». Таинственная исполнительница песни «Невеста» ответила отрицанием. Филипп Бедросович похвалил коллегу за честность.
«Поэтому я одинок, поэтому со мной и развелись. Потому что я всегда налево ходил», — заявил певец.
Слова артиста расценили как намек на измену в отношениях с единственной официальной женой – Аллой Пугачевой. Напомним, пара поженилась в 1994 году. Развод звезды оформили спустя 11 лет.
Сейчас Киркоров воспитывает двоих детей, рожденных от суррогатной матери.
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