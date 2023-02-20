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51 минуту назад

Григорий Лепс об отдыхе в Таиланде: «Сильно дорого даже для меня»

Мира Маркина

Российский певец Григорий Лепс после череды концертов решил провести отпуск на морском побережье. Однако поездка в Таиланд обернулась неожиданными тратами. О них артист рассказал в шоу «Ты не поверишь!» (НТВ).

Артист признался, что отдых в Таиланде стал самым дорогим в его жизни. Однако дело не только в деньгах.

«Сильно дорого даже для меня. Если в денежном эквиваленте: я потерял дорогую вещь – бриллиантовую сережку. Море свое забрало», – объяснил свое заявление Лепс.

«Я баб не поздравляю»: Лепс высказался против 8 Марта

С кем артист провел отпуск в экзотической стране, он рассказывать не стал. Поклонники Лепса приписывают ему роман с телеведущими Юлией Барановской и Яной Кошкиной.

Ранее мы писали, почему Мартиросян не считает себя смешным человеком.

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