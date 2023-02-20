Российский певец Григорий Лепс после череды концертов решил провести отпуск на морском побережье. Однако поездка в Таиланд обернулась неожиданными тратами. О них артист рассказал в шоу «Ты не поверишь!» (НТВ).

Артист признался, что отдых в Таиланде стал самым дорогим в его жизни. Однако дело не только в деньгах.

«Сильно дорого даже для меня. Если в денежном эквиваленте: я потерял дорогую вещь – бриллиантовую сережку. Море свое забрало», – объяснил свое заявление Лепс.

С кем артист провел отпуск в экзотической стране, он рассказывать не стал. Поклонники Лепса приписывают ему роман с телеведущими Юлией Барановской и Яной Кошкиной.