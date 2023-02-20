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57 минут назад

Анастасия Волочкова в гостях у Тани Тузовой и едва не сломала зубы

Мира Маркина

Балерина Анастасия Волочкова стала гостьей русской Барби – певицы Тани Тузовой. Во время съемок на кукольной кухне со звездой балета случился казус.

Ролик, снятый в гостях у «куклы Тани», Волочкова опубликовала на своей странице в популярной социальной сети. На кадрах видно, как балерина пытается съесть бургер из пластика.

«Зубы не сломай», — отмечает Тузова.

Но Волочкова со смехом продолжает пробовать бутафорскую еду. К этому же артистка призывает своих фолловеров.

Волочкова рассказала об отношениях с бывшими

Видеоролик вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков Анастасии. Некоторые из них в комментариях к публикации предположили, что балерина пришла на съемки нетрезвой.

Ранее «Рамблер» писал, что потерял Лепс на отдыхе в Таиланде.

Звёзды,Видео,Анастасия Волочкова,
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