Муж Катиной рассказал, как добивался ее

«После выступления я захотел записать селфи. Лена потом мне рассказала, что я взял ее руку, говорил что-то, трясся, как Каштанка на помойке. Позже у нас был корпоратив, коллеги предложили снова Лену пригласить. Все веселились под ее песни, танцевали, наша молодость все-таки. И тогда я решил ей написать», — вспоминает Спиридонов.