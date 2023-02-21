Муж Катиной рассказал, как добивался ее

В июне пришлого года певица Лена Катина и долларовый миллионер Дмитрий Спиридонов поженились. Сейчас артистка беременна. В интервью с Ольгой Грейль предприниматель рассказал, как развивались их отношения.
Катина и Спиридонов познакомились в 2021 года. Артистка была приглашенной звездой на вечеринку по случаю дня рождения Дмитрия.
«После выступления я захотел записать селфи. Лена потом мне рассказала, что я взял ее руку, говорил что-то, трясся, как Каштанка на помойке. Позже у нас был корпоратив, коллеги предложили снова Лену пригласить. Все веселились под ее песни, танцевали, наша молодость все-таки. И тогда я решил ей написать», — вспоминает Спиридонов.
Так они начали общаться, и незаметно переписка перетекла во встречи. Первое время они носили деловой контекст, но со временем бизнесмен понял, что по уши влюблен. Они начали отношения, и спустя год после первой встречи Спиридонов позвал Катину замуж — прямо в день своего дня рождения.
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