Американскую актрису Голди Хоун папарацци подловили в Нью-Йорке, когда она шла по улице со стаканом кофе в руках. Снимки, опубликованные изданием Daily Mail, вызвали неоднозначную реакцию читателей.

Звезда фильмов «Смерть ей к лицу» и «Клуб первых жен» вышла на прогулку в легинсах и свитере черного цвета, надев темно-синюю куртку оверсайз. На пояс актриса повязала рубашку в черно-белую клетку. Однако внимание привлек не столько образ Голди, сколько ее выражение лица.

Лицо 77-летней знаменитости быстро стало предметом обсуждения. В комментариях многие интернет-пользователи высказались о том, как неприглядно, по их мнению, выглядит в свои годы голливудская звезда:

«Если вы думали, что пластические хирурги в Голливуде — это самые лучшие специалисты, судя по лицу Голди, вы ошибались».

«Не хотела бы я так же выглядеть в 77».