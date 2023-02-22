Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
3 часа назад

Paris Match: Моника Белуччи встречается с Тимом Бертоном

Мира Маркина

Голливудская звезда Моника Белуччи провела вечер с режиссером Тимом Бертоном. Снимок папарацци появился на обложке французского журнала Paris Match и подкрепил слухи о романе между коллегами.

Актриса и кинорежиссер попали в объектив фотографа во время прогулки по Парижу. Белуччи при этом держала Бертона под руку.

Paris Match

Слух о романе знаменитостей появился еще в октябре прошлого года. На 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер Моника Белуччи вручила Тиму Бертону награду. После встречи в Лионе, звезд стали видеть вместе все чаще.

Алена Яковлева рассказала о романе с партнером на 27 лет младше

Напомним, итальянская актриса дважды выходила замуж. Ее последний брак с Венсаном Касселем распался в 2013 году.

Бертон официально женился один раз – на фотографе Лене Гейске, но их брак просуществовал всего два года. Долгие отношения связывали режиссера с актрисой Хеленой Бонэм Картер. Но в 2014 году пара рассталась, так и не оформив отношения.

Ранее мы писали, с кем встречается Брэд Питт.

Звёзды,Видео,Хелена Картер,Алена Яковлева,Брэд Питт,Моника Белуччи,Тим Бертон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий