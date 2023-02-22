Голливудская звезда Моника Белуччи провела вечер с режиссером Тимом Бертоном. Снимок папарацци появился на обложке французского журнала Paris Match и подкрепил слухи о романе между коллегами.

Актриса и кинорежиссер попали в объектив фотографа во время прогулки по Парижу. Белуччи при этом держала Бертона под руку.

Paris Match

Слух о романе знаменитостей появился еще в октябре прошлого года. На 14-м кинематографическом фестивале имени братьев Люмьер Моника Белуччи вручила Тиму Бертону награду. После встречи в Лионе, звезд стали видеть вместе все чаще.

Напомним, итальянская актриса дважды выходила замуж. Ее последний брак с Венсаном Касселем распался в 2013 году.

Бертон официально женился один раз – на фотографе Лене Гейске, но их брак просуществовал всего два года. Долгие отношения связывали режиссера с актрисой Хеленой Бонэм Картер. Но в 2014 году пара рассталась, так и не оформив отношения.