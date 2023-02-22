Бывший футболист Дэвид Бекхэм тоже отмечает Масленицу. Своими кулинарными способностями он восхитил подписчиков супруги, Виктории Бекхэм, в популярной социальной сети.

Жена Дэвида сняла на видео, как экс-игрок национальной английской сборной мастерски готовит блинчики. Чтобы они пропекались с обеих сторон, футболист каждый блин переворачивает, подкидывая вверх. Виктория за кадром хвалит мужа.

Ролик привлек внимание супермодели Синди Кроуфорд. Она в комментариях восхитилась умениями знаменитости.

Старший сын Бекхэмов Бруклин решил также продемонстрировать навык в жонглировании блинами. Вот только делал он это с закрытыми глазами. Мама юноши, Виктория Бекхэм, пошутила, что является единственной в семье, кто совсем не умеет готовить.