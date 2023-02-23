Жена Джигана купила детям электрокар за 14 миллионов

Жена рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова подарила своим детям электромобиль стоимостью в 14 миллионов рублей. Видео с дорогим презентом знаменитость опубликовала в своих социальных сетях.
Самойлова приобрела китайский электрокар Hongqi E-HS9 класса люкс. По словам супруги рэпера, это самый дорогой и большой подарок в жизни ее детей. Однако ездить на нем она планирует самостоятельно. Старшей дочери Самойловой всего 11 лет, а младшему сыну — три.
«Я об этой машине мечтала полгода. Влюбилась в нее с первого взгляда, когда увидела летом. Но она сложно добываемая оказалась. Большую часть времени она будет катать детей по школам, кружкам и развивашкам. И это мой первый в жизни электрокар. Без налогов, бензина и с бесплатными парковками», — сказала Самойлова.
Еще одним подарком модели детям стал собственный YouTube-канал для начала блогерской карьеры.