Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Жена Джигана купила детям электрокар за 14 миллионов

Мира Маркина

Жена рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова подарила своим детям электромобиль стоимостью в 14 миллионов рублей. Видео с дорогим презентом знаменитость опубликовала в своих социальных сетях.

Жена Джигана купила детям электрокар за 14 миллионов
Фото: СоцсетиСоцсети

Самойлова приобрела китайский электрокар Hongqi E-HS9 класса люкс. По словам супруги рэпера, это самый дорогой и большой подарок в жизни ее детей. Однако ездить на нем она планирует самостоятельно. Старшей дочери Самойловой всего 11 лет, а младшему сыну — три.

«Я об этой машине мечтала полгода. Влюбилась в нее с первого взгляда, когда увидела летом. Но она сложно добываемая оказалась. Большую часть времени она будет катать детей по школам, кружкам и развивашкам. И это мой первый в жизни электрокар. Без налогов, бензина и с бесплатными парковками», — сказала Самойлова.

Кадр из видео

Еще одним подарком модели детям стал собственный YouTube-канал для начала блогерской карьеры.

Подольская рассказала, почему ее дети не будут учиться за рубежом

Ранее бывшую невесту Егора Крида высмеяли за сумку на шее.

Звёзды,Оксана Самойлова,Крид,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий