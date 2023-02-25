Певица Pink рассказала, как чуть не подралась с Агилерой из-за стула

Певица Pink назвала свои самые культовые музыкальные клипы в интервью Buzzfeed и призналась, что клип «Lady Marmalade» ей не нравится. В ярком клипе 2001 года, ставшим саундтреком мюзикла "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном МакГрегором, с ней снималась другая поп-звезда, Кристина Агилера .

«Наши личности просто не… не все должны нравиться друг другу, и это нормально. В то время наши характеры вообще не смешивались, и это было нормально» — вспоминает Пинк.

«Она разозлилась, что я сижу в ее кресле и собиралась закрыть все производство клипа. Я не знала, что это ее место...

Это интересная история, но, вероятно, она происходит каждый день на каждом рабочих местах. Некоторые люди просто не ладят друг с другом, а потом понимают это...».

Пинк в прошлом открыто говорила о ссоре с Агилерой, рассказывая Энди Коэну в «Смотрите, что происходит в прямом эфире». В 2017 году, что Агилера однажды «замахнулась» на нее в клубе. Но Пинк в то время еще раз подчеркнула, что за ними стоит какая-то вражда, добавив: «Мы стали мамами. Мы выросли. Мы обнялись. Это так просто».