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2 часа назад

Певица Pink рассказала о вражде с Кристиной Агилерой из-за стула

Диана Товсепова

Певица Pink назвала свои самые культовые музыкальные клипы в интервью Buzzfeed и призналась, что клип «Lady Marmalade» ей не нравится. В ярком клипе 2001 года, ставшим саундтреком мюзикла "Мулен Руж" с Николь Кидман и Юэном МакГрегором, с ней снималась другая поп-звезда, Кристина Агилера.

Певица Pink рассказала, как чуть не подралась с Агилерой из-за стула
Фото: Кадр из клипаКадр из клипа

Позже Пинк объяснила, почему она невзлюбила Агилеру:

«Наши личности просто не… не все должны нравиться друг другу, и это нормально. В то время наши характеры вообще не смешивались, и это было нормально» — вспоминает Пинк.

Артистка рассказала, что едва не подралась с Агилерой из-за стула.

«Она разозлилась, что я сижу в ее кресле и собиралась закрыть все производство клипа. Я не знала, что это ее место...

Это интересная история, но, вероятно, она происходит каждый день на каждом рабочих местах. Некоторые люди просто не ладят друг с другом, а потом понимают это...».

Пинк в прошлом открыто говорила о ссоре с Агилерой, рассказывая Энди Коэну в «Смотрите, что происходит в прямом эфире». В 2017 году, что Агилера однажды «замахнулась» на нее в клубе. Но Пинк в то время еще раз подчеркнула, что за ними стоит какая-то вражда, добавив: «Мы стали мамами. Мы выросли. Мы обнялись. Это так просто».

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