"30 секунд страха": Собчак снялась без макияжа и прически и удивила фанатов

Ксения Собчак в одном из своих роликов на YouTube использовала рекламу, которую сняла в шуточной форме. Поклонники журналистки оказались шокированы ее "натуральным" образом.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Так бывшая "блондинка в шоколаде" всегда появляется на публике с безупречной укладкой, макияжем и в стильных элегантных образах. Многие считают ее одной из самых стильных российских тв-персон.

Однако на новых кадрах Ксения предстала совсем в другом виде. По сюжету, женщина собирается выйти в свет и постепенно собирает свой образ, но получается у нее все слишком старомождно и неуклюже.

Собчак сначала позирует с растрепанными волосами, в ночной рубашке и красных колготках, абсолютно не накрашенная, а затем собирает волосы в "прическу", которая выглядит как небрежный пучок.

Кадр из видео

Ролик построен на иронии о советах женщинам для идеальных образов. Так, в момент, когда предлагается использовать соблазнительную красную помаду, Собчак просто размазывает ее по губам пальцем.

Кадр из видео

Увидев теледиву в таком виде, фанаты недоумевали. Некоторые пользователи соцсетей отреагировали на образ Собчак резко, пишет 7days.ru:

"30 секунд страха. Что творится с Ксенией Собчак, когда стилисты и визажисты уходят в отпуск...";

"Самоирония - это прям неплохо. Обожаю Ксению за чувство юмора, самоиронию и интеллект".