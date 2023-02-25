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2 часа назад

"30 секунд страха": Собчак снялась без макияжа и прически и удивила фанатов

Диана Товсепова

Ксения Собчак в одном из своих роликов на YouTube использовала рекламу, которую сняла в шуточной форме. Поклонники журналистки оказались шокированы ее "натуральным" образом.

"30 секунд страха": Собчак снялась без макияжа и прически и удивила фанатов
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Так бывшая "блондинка в шоколаде" всегда появляется на публике с безупречной укладкой, макияжем и в стильных элегантных образах. Многие считают ее одной из самых стильных российских тв-персон.

Однако на новых кадрах Ксения предстала совсем в другом виде. По сюжету, женщина собирается выйти в свет и постепенно собирает свой образ, но получается у нее все слишком старомождно и неуклюже.

Собчак сначала позирует с растрепанными волосами, в ночной рубашке и красных колготках, абсолютно не накрашенная, а затем собирает волосы в "прическу", которая выглядит как небрежный пучок.

Кадр из видео

Ролик построен на иронии о советах женщинам для идеальных образов. Так, в момент, когда предлагается использовать соблазнительную красную помаду, Собчак просто размазывает ее по губам пальцем.

Кадр из видео

Увидев теледиву в таком виде, фанаты недоумевали. Некоторые пользователи соцсетей отреагировали на образ Собчак резко, пишет 7days.ru:

"30 секунд страха. Что творится с Ксенией Собчак, когда стилисты и визажисты уходят в отпуск...";

"Самоирония - это прям неплохо. Обожаю Ксению за чувство юмора, самоиронию и интеллект".

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Звёзды,Ксения Собчак,
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