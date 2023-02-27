Жена рэпера Джигана, бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова на странице в популярной социальной сети опубликовала видеоролик, в котором показала фигуру. Также 34-летняя Самойлова рассказала о своем настоящем весе.
Оксана в сером бикини у бассейна продемонстрировала подтянутую фигуру в разных позах. На лицо знаменитость нанесла яркий макияж. Волосы блогера были завиты.
«61 килограмм и много спорта», — оставила такую подпись знаменитость под видео, раскрыв секрет идеальной фигуры.
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