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2 часа назад

Оксана Самойлова продемонстрировала фигуру в купальнике и раскрыла свой вес

Мира Маркина

Жена рэпера Джигана, бизнесвумен и блогер Оксана Самойлова на странице в популярной социальной сети опубликовала видеоролик, в котором показала фигуру. Также 34-летняя Самойлова рассказала о своем настоящем весе.

Оксана в сером бикини у бассейна продемонстрировала подтянутую фигуру в разных позах. На лицо знаменитость нанесла яркий макияж. Волосы блогера были завиты.

Соцсети

«61 килограмм и много спорта», — оставила такую подпись знаменитость под видео, раскрыв секрет идеальной фигуры.

Жена Джигана купила детям электрокар за 14 миллионов

Ранее «Рамблер» рассказывал о самых нелепых просьбах пациентов пластического хирурга.

Звёзды,Видео,Оксана Самойлова,
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