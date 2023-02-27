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1 час назад

Телеведущая Татьяна Судец рассказала о преследованиях бывшего зятя

Мира Маркина

Российская телеведущая Татьяна Судец стала гостьей шоу «Звезды сошлись» (НТВ). В беседе с другими гостями и ведущей программы звезда рассказала о неприятном эпизоде в жизни ее семьи.

Телеведущая Судец рассказала о преследованиях бывшего зятя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судец рассказала, что бывший муж ее дочери Дарьи поднимал руку на супругу и ребенка. Семья пострадавшей обратилась в суд.

«Ему вынесли порицание, но в это время произошла амнистия, он заплатил государству 20 тысяч рублей и амнистировался», — объяснила ситуацию Татьяна Александровна.

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Развод не прекратил мучения семьи. Экс-супруг Дарьи Судец, со слов ее звездной матери, постоянно обращался в органы опеки. Представители структуры стали часто приходить с проверками условий проживания внука Татьяны. Визиты и жалобы продолжались в течение четырех лет.

«И что? Кириллу уже 16 лет, не звонит вообще, забыл, что они существуют», — заключила телеведущая.

Ранее мы рассказывали, почему мать Тимати назвала сына киборгом.

Звёзды,Тимати,Татьяна Судец,
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