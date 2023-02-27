Анита Цой призналась в смене имени и фамилии

Российская певица Анита Цой изданию «Дни.ру» раскрыла свое настоящее имя и объяснила, зачем поменяла документы семь лет назад.

Артистка призналась, что ее настоящее имя – Анна Ким. По мнению звезды, от имени зависит судьба и жизнь человека.

«Анита в моем представлении – более молодая, более энергичная, яркая, харизматичная. А Анна – сдержанная, холодная, царственная», – объяснила исполнительница.

Поэтому в 45 лет, когда певица меняла документы, она решила скорректировать и графу имя/фамилия. По словам звезды, Анной ее давно никто не называет.

Артистка также раскрыла тайну происхождения творческого псевдонима. «Анитой» будущую звезду называли, когда та работала вожатой в детском лагере. О прозвище девушка вспомнила в начале музыкальной карьеры.

«Анна Цой звучало немного грубовато», – объяснила звезда.

Цой же – фамилия супруга певицы.