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1 час назад

Киркоров рассказал, как его взяли на роль злодея в мюзикле «Нотр-Дам де Пари»

Диана Товсепова

Певец Филипп Киркоров на шоу «Маска» рассказал, как его утвердили на роль злодея Клода Фролло в мюзикле «Нотр-Дам де Пари».

Киркоров рассказал, как получил роль злодея в мюзикле «Нотр-Дам де Пари»
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Об этом поп-король вспомнил после выступления учстника в образе Гусеницы, исполняющего арию «Le Temps Des Cathedrales». Киркоров отметил, что номер стоит посвятить недавно скончавшейся актрисе Джине Лолобриджиде, хвехде картины «Собор Парижской Богоматери».

Киркоров признался, что был влюблен в эту композицию и даже участвовал в кастинге в Польще. Он пробовался на роль Пьера Гренгуара, но утвердили его на роль главного антоганиста, священника Клода Фролло.

Киркоров показал новое лицо после пластической операции

Ранее мы писали о том, как Киркоров расплакался на съемках нового клипа.

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