Киркоров рассказал, как получил роль злодея в мюзикле «Нотр-Дам де Пари»

Певец Филипп Киркоров на шоу «Маска» рассказал, как его утвердили на роль злодея Клода Фролло в мюзикле «Нотр-Дам де Пари».

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Об этом поп-король вспомнил после выступления учстника в образе Гусеницы, исполняющего арию «Le Temps Des Cathedrales». Киркоров отметил, что номер стоит посвятить недавно скончавшейся актрисе Джине Лолобриджиде, хвехде картины «Собор Парижской Богоматери».

Киркоров признался, что был влюблен в эту композицию и даже участвовал в кастинге в Польще. Он пробовался на роль Пьера Гренгуара, но утвердили его на роль главного антоганиста, священника Клода Фролло.