Пьеха намекнул на возвращение бабушки на сцену

По словам музыканта, большую часть времени Эдита Станиславовна проводит в своей комнате за просмотром телевизора или чтением книг. Совсем недавно она прошла полное медицинское обследование, сейчас она чувствует себя хорошо, уточнил исполнитель. Тем не менее сил на выступления у пожилой артистки нет, из-за чего, утверждает Стас, она расстраивается.