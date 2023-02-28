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2 часа назад

Музыкант Стас Пьеха намекнул на возвращение бабушки на сцену

Катерина Саломе

Певец Стас Пьеха раскрыл подробности состояния своей 86-летней знаменитой бабушки Эдиты. Деталями он поделился в подкасте «Ниче святого», выходящем на стриминге «Звук».

Пьеха намекнул на возвращение бабушки на сцену
Фото: СоцсетиСоцсети

По словам музыканта, большую часть времени Эдита Станиславовна проводит в своей комнате за просмотром телевизора или чтением книг. Совсем недавно она прошла полное медицинское обследование, сейчас она чувствует себя хорошо, уточнил исполнитель. Тем не менее сил на выступления у пожилой артистки нет, из-за чего, утверждает Стас, она расстраивается.

Пьеха выложил редкий снимок с матерью, сестрой и племянницей

«Я вижу, что она очень устала от публичности и постоянной ответственности. Может быть, позже у нее появится желание выступить. Может, в 90 лет», — высказался звездный внук.

Ранее мы писали о том, что дочь Пьехи рассказала, как зарабатывали артисты в СССР.

Звёзды,Стас Пьеха,
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