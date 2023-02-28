Пьеха намекнул на возвращение бабушки на сцену

Певец Стас Пьеха раскрыл подробности состояния своей 86-летней знаменитой бабушки Эдиты. Деталями он поделился в подкасте «Ниче святого», выходящем на стриминге «Звук».
По словам музыканта, большую часть времени Эдита Станиславовна проводит в своей комнате за просмотром телевизора или чтением книг. Совсем недавно она прошла полное медицинское обследование, сейчас она чувствует себя хорошо, уточнил исполнитель. Тем не менее сил на выступления у пожилой артистки нет, из-за чего, утверждает Стас, она расстраивается.
«Я вижу, что она очень устала от публичности и постоянной ответственности. Может быть, позже у нее появится желание выступить. Может, в 90 лет», — высказался звездный внук.
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