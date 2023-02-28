Жена Джигана увезла детей от мужа в Сочи

Модель Оксана Самойлова уехала с наследниками на популярный российский курорт. Накануне она опубликовала видео в соцсетях, в котором рассказала о путешествии в Сочи.

Фото: Соцсети Соцсети

Супруга музыканта призналась, что они с детьми успели зайти в самолет буквально в последнюю секунду. При этом они не спали всю ночь перед вылетом.

«Я даже не знала, что мы умеем так быстро бегать. Уже долетели, тут +15 и пахнет весной!» — заявила Оксана, добавив, что она впервые привезла детей в Сочи, а сама не была в этом городе лет 15.

Примечательно, что несмотря на поездку вид у Самойловой был довольно печальный. Она призналась, что у нее сейчас непростой период, но поделиться всеми подробностями она пока не готова.

«Я сейчас нахожусь в максимально странном состоянии и не могу быть до конца откровенной с вами, но, думаю, вы и так все понимаете», — неоднозначно высказалась модель.