Блогерша похвасталась телом в купальнике в 51 год

Модель и блогер Аннамария Калебич опубликовала видео, в котором показала фигуру в купальнике. Ролик она разместила в своем TikTok-аккаунте.

Видео призвано сравнить жизнь модели в 40 и в 50 лет. Как утверждает женщина, еще 10 лет назад она чувствовала себя потерянной и была уверена, что выглядит гораздо старше своих лет.

Теперь ей 50 и она не стесняется делиться фотографиями в купальнике, часто улыбается и носить трендовые вещи. На фотографиях, их которых состоит видео, невозможно угадать возраст Калебич.

Поклонники восхитились тем, как выглядит женщина в своем возрасте. В комментариях к видео они удивились ее возрасту и отметили, что в свои 50 она стала выглядеть гораздо лучше, чем в 40 лет.