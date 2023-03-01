Певица Шакира впервые откровенно заговорила о расставании с Пике и его новой возлюбленной. Она дала большое интервью мексиканскому каналу Televisa.
Певица откровенно рассказала, что раньше мечтала о большой семье, где будет много детей и супруг. Также она думала, что женщина может быть полноценной только рядом с мужчиной. Сейчас она изменила свое мнение и отметила, что не все мечты должны сбываться. Тем не менее, она благодарна судьбе за двух детей.
Она также прокомментировала песню, которую посвятила Пике и отметила, что таким образом хотела выпустить пар после пережитого. С помощью песен она самовыражается.
Комментируя поступки своего мужа и его новой возлюбленной, она сказала фразу: "Я думаю, что в аду есть специальное место для женщин, которые не поддерживают других".
Ранее сообщалось, что Шакира обещает жестоко отомстить бывшему мужу в новом видео.