Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Шакира высказалась о новой возлюбленной Пике: "Есть специальное место в аду"

Мария Каткова

Певица Шакира впервые откровенно заговорила о расставании с Пике и его новой возлюбленной. Она дала большое интервью мексиканскому каналу Televisa.

Певица откровенно рассказала, что раньше мечтала о большой семье, где будет много детей и супруг. Также она думала, что женщина может быть полноценной только рядом с мужчиной. Сейчас она изменила свое мнение и отметила, что не все мечты должны сбываться. Тем не менее, она благодарна судьбе за двух детей.

Пике опубликовал первое фото с девушкой, с которой изменял Шакире

Она также прокомментировала песню, которую посвятила Пике и отметила, что таким образом хотела выпустить пар после пережитого. С помощью песен она самовыражается.

Комментируя поступки своего мужа и его новой возлюбленной, она сказала фразу: "Я думаю, что в аду есть специальное место для женщин, которые не поддерживают других".

Ранее сообщалось, что Шакира обещает жестоко отомстить бывшему мужу в новом видео.

Звёзды,Видео,Шакира,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий