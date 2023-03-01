Певица откровенно рассказала, что раньше мечтала о большой семье, где будет много детей и супруг. Также она думала, что женщина может быть полноценной только рядом с мужчиной. Сейчас она изменила свое мнение и отметила, что не все мечты должны сбываться. Тем не менее, она благодарна судьбе за двух детей.