Блогер Ида Галич рассказала в соцсетях об отношениях с бывшим супругом Аланом Басиевым.

С момента развода пары прошло два года, однако звезда до сих пор не раскрыла причину расставания. По словам Галич, сейчас она общается с Басиевым исключительно по поводу общего ребенка Леона:

"Общаемся хорошо. Спрашиваем иногда друг у дружки во время подобного диалога "как дела", но не более".

При этом Ида не вдается в подробности и просит любопытных подписчиков задавать вопросы Алану:

"Страничка у него не поменялась. Вы можете найти и спросить лично".

Галич и Басиев поженились в 2018 году. В 2020-м у пары родился сын, но уже спустя год они решили расстаться.