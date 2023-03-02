Блогер Ида Галич рассказала в соцсетях об отношениях с бывшим супругом Аланом Басиевым.
С момента развода пары прошло два года, однако звезда до сих пор не раскрыла причину расставания. По словам Галич, сейчас она общается с Басиевым исключительно по поводу общего ребенка Леона:
"Общаемся хорошо. Спрашиваем иногда друг у дружки во время подобного диалога "как дела", но не более".
При этом Ида не вдается в подробности и просит любопытных подписчиков задавать вопросы Алану:
"Страничка у него не поменялась. Вы можете найти и спросить лично".
Галич и Басиев поженились в 2018 году. В 2020-м у пары родился сын, но уже спустя год они решили расстаться.
Ранее "Рамблер" рассказывал о тратах Иды Галич в 1,5 миллиона рублей ежемесячно.