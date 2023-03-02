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2 часа назад

Блогер Ида Галич откровенно высказалась об отношениях с экс-супругом

Мира Маркина

Блогер Ида Галич рассказала в соцсетях об отношениях с бывшим супругом Аланом Басиевым.

С момента развода пары прошло два года, однако звезда до сих пор не раскрыла причину расставания. По словам Галич, сейчас она общается с Басиевым исключительно по поводу общего ребенка Леона:

"Общаемся хорошо. Спрашиваем иногда друг у дружки во время подобного диалога "как дела", но не более".

Ида Галич рассказала, что не общается с Ивлеевой из-за воровства контента

При этом Ида не вдается в подробности и просит любопытных подписчиков задавать вопросы Алану:

"Страничка у него не поменялась. Вы можете найти и спросить лично".

Галич и Басиев поженились в 2018 году. В 2020-м у пары родился сын, но уже спустя год они решили расстаться.

Ранее "Рамблер" рассказывал о тратах Иды Галич в 1,5 миллиона рублей ежемесячно.

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