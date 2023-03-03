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1 час назад

Солистка A'Studio Кети Топурия купила квартиру в Дубае за 300 миллионов рублей

Мира Маркина

Певица и участница группы A'Studio Кети Топурия стала обладательницей квартиры в элитном жилом комплексе в ОАЭ. Соответствующую новость опубликовало издание StarHit.

Солистка A'Studio купила квартиру по соседству с Блиновской
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Апартаменты певицы стоимостью около 300 миллионов рублей находятся на частном острове, на территории эксклюзивного морского комплекса Bulgari Residences в Дубае.

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Также известно, что площадь дубайской квартиры звезды равна 150 квадратным метрам. Недалеко от Топурии живут и другие звезды из России – Александр Ревва, Елена Блиновская и Ксения Бородина.

Ранее «Рамблер» писал, почему Павел Артемьев уехал из Италии в Россию.

Звёзды,Елена Блиновская,Павел Артемьев,Александр Ревва,Ксения Бородина,
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