Солистка A'Studio купила квартиру по соседству с Блиновской

Певица и участница группы A'Studio Кети Топурия стала обладательницей квартиры в элитном жилом комплексе в ОАЭ. Соответствующую новость опубликовало издание StarHit.

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Апартаменты певицы стоимостью около 300 миллионов рублей находятся на частном острове, на территории эксклюзивного морского комплекса Bulgari Residences в Дубае.

Также известно, что площадь дубайской квартиры звезды равна 150 квадратным метрам. Недалеко от Топурии живут и другие звезды из России – Александр Ревва, Елена Блиновская и Ксения Бородина.