«Вот в кого такая красивая!»: Ивлеева показала свою маму

Блогер и ведущая Настя Ивлеева не стыдится своего происхождения. Она родом из деревни Разметелево Ленинградской области и всегда с гордостью говорит, какой путь она прошла, чтобы вырваться из провинции.

Иногда шоувумен публикует контент из родительской квартиры, где выросла. Однако зачастую натыкается на критику от поклонников за то, что она до сих пор так и не привела жилище, которое явно требует ремонта, в порядок.

Тем не менее Настя не скупится на другие дорогие подарки для родителей. Так, накануне она презентовала новый автомобиль своей матери. В своем Telegram-канале она провела стрим из машины, за рулем которой сидела ее родительница.

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Фолловеры отметили поразительное сходство Ивлеевой с мамой. Они назвали ее ближайшую родственницу харизматичной дамой с очаровательной улыбкой.

«Вот в кого такая красивая!», — отметила подписчица.