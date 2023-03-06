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23 минуты назад

«Вот в кого такая красивая!»: ведущая Настя Ивлеева показала свою маму

Катерина Саломе

Блогер и ведущая Настя Ивлеева не стыдится своего происхождения. Она родом из деревни Разметелево Ленинградской области и всегда с гордостью говорит, какой путь она прошла, чтобы вырваться из провинции.

«Вот в кого такая красивая!»: Ивлеева показала свою маму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Иногда шоувумен публикует контент из родительской квартиры, где выросла. Однако зачастую натыкается на критику от поклонников за то, что она до сих пор так и не привела жилище, которое явно требует ремонта, в порядок.

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Тем не менее Настя не скупится на другие дорогие подарки для родителей. Так, накануне она презентовала новый автомобиль своей матери. В своем Telegram-канале она провела стрим из машины, за рулем которой сидела ее родительница.

Соцсети

Фолловеры отметили поразительное сходство Ивлеевой с мамой. Они назвали ее ближайшую родственницу харизматичной дамой с очаровательной улыбкой.

«Вот в кого такая красивая!», — отметила подписчица.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич объяснила, почему не будет дружить с Настей Ивлеевой.

Звёзды,Ида Галич,
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