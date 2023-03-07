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1 час назад

Певец Николай Басков раскрыл правду о взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым

Катерина Саломе

Артист Николай Басков и его коллега Филипп Киркоров — одни из самых известных представителей российского шоу-бизнеса. В беседе с Teleprogramma.pro певец рассказал, какие на самом деле у них взаимоотношения с королем поп-музыки.

Басков признался, что несмотря на то, что они с Киркоровым часто подшучивают друг над другом, отношения у них отличные — они поддерживают друг друга и помогают в непростых ситуациях. Они не конфликтуют, уточнил он.

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«Мы так долго не видимся, и у нас вечно начинается творческая художественная перепалка. Но поверьте мне, это все происходит чисто творчески», — заявил Николай.

Ранее мы писали о том, что Киркоров признался, кто увел его из семьи.

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