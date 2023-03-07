Артист Николай Басков и его коллега Филипп Киркоров — одни из самых известных представителей российского шоу-бизнеса. В беседе с Teleprogramma.pro певец рассказал, какие на самом деле у них взаимоотношения с королем поп-музыки.

Басков признался, что несмотря на то, что они с Киркоровым часто подшучивают друг над другом, отношения у них отличные — они поддерживают друг друга и помогают в непростых ситуациях. Они не конфликтуют, уточнил он.

«Мы так долго не видимся, и у нас вечно начинается творческая художественная перепалка. Но поверьте мне, это все происходит чисто творчески», — заявил Николай.