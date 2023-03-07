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54 минуты назад

Российская блогерша Ида Галич рассказала, как почти потеряла почти 6 млн рублей

Катерина Саломе

Блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась поклонникам на неприятный инцидент. В своем Telegram-канале она заявила о потере почти 6 млн рублей.

По словам шоувумен, она не только расстроилась, но и разозлилась из-за пропажи денег. Сумма большая, и, чтобы найти ее, ей пришлось «подняла всех на уши».

К счастью, в итоге обнаружить утерянные средства удалось. И хотя это обрадовало Галич, тем не менее она осталась опечаленной из-за собственной глупости.

Ида Галич рассказала о тратах в 1,5 млн рублей ежемесячно

«Эмоциональных качелей мне хватает от жизни, а вы спрашиваете почему я не хочу отношений. Я вон себе какие "веселья" устраиваю!» — резюмировала блогерша.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич откровенно высказалась об отношениях с экс-супругом.

Звёзды,Видео,Ида Галич,
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