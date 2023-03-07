Блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась поклонникам на неприятный инцидент. В своем Telegram-канале она заявила о потере почти 6 млн рублей.
По словам шоувумен, она не только расстроилась, но и разозлилась из-за пропажи денег. Сумма большая, и, чтобы найти ее, ей пришлось «подняла всех на уши».
К счастью, в итоге обнаружить утерянные средства удалось. И хотя это обрадовало Галич, тем не менее она осталась опечаленной из-за собственной глупости.
«Эмоциональных качелей мне хватает от жизни, а вы спрашиваете почему я не хочу отношений. Я вон себе какие "веселья" устраиваю!» — резюмировала блогерша.
Ранее мы писали о том, что Ида Галич откровенно высказалась об отношениях с экс-супругом.