Блогерша и телеведущая Ида Галич пожаловалась поклонникам на неприятный инцидент. В своем Telegram-канале она заявила о потере почти 6 млн рублей.

По словам шоувумен, она не только расстроилась, но и разозлилась из-за пропажи денег. Сумма большая, и, чтобы найти ее, ей пришлось «подняла всех на уши».

К счастью, в итоге обнаружить утерянные средства удалось. И хотя это обрадовало Галич, тем не менее она осталась опечаленной из-за собственной глупости.

«Эмоциональных качелей мне хватает от жизни, а вы спрашиваете почему я не хочу отношений. Я вон себе какие "веселья" устраиваю!» — резюмировала блогерша.