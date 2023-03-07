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1 час назад

Лолита выдала суровую правду о работе с Федором Бондарчуком

Катя Кобышева

Певица Лолита поделилась в беседе с "Московским комсомольцем" воспоминаниями о том, как работала с режиссером Федором Бондарчуком.

Лолита выдала суровую правду о работе с Федором Бондарчуком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сняться в фильме Федора Бондарчука было мечтой Лолиты Милявской. Она отметила строгую дисциплину и идеальный порядок на съемочной площадке. Несмотря на свой огромный опыт, артистка испытывала комплекс, так как работала с профессиональными актерами. В съемках Лолита участвовала в течение месяца. Она исполнила роль директора театра, которая встречается с женатым любовником, причем жена его служит в том же театре. Даже если сцены с певицей снимали во второй половине дня, на площадку нужно было приезжать к восьми утра.

«Все это время сидела с текстом, повторяла. Не дай бог зазвонит телефон: могли просто выгнать. Военная дисциплина: все подчинено кадру», — поделилась Лолита.

Кстати, в ее телефонной книжке номер Федора Бондарчука теперь записан как ФСБ.

Что касается взаимоотношений с Федором Бондарчуком, то певица шутит, что теперь называет коллегу только по имени и отчеству.

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Звёзды,Лолита Милявская,Федор Бондарчук,ФСБ,
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