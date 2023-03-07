Лолита выдала суровую правду о работе с Федором Бондарчуком

Сняться в фильме Федора Бондарчука было мечтой Лолиты Милявской. Она отметила строгую дисциплину и идеальный порядок на съемочной площадке. Несмотря на свой огромный опыт, артистка испытывала комплекс, так как работала с профессиональными актерами. В съемках Лолита участвовала в течение месяца. Она исполнила роль директора театра, которая встречается с женатым любовником, причем жена его служит в том же театре. Даже если сцены с певицей снимали во второй половине дня, на площадку нужно было приезжать к восьми утра.