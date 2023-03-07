Барановская назвала самые противные качества мужчин

Известная российская телеведущая Юлия Барановская в своем Telegram-канале поделилась статистикой: 39% российских мужчин не будут никого поздравлять с 8 Марта.

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По мнению Барановской, мелочность и жадность - «одни из самых противных качеств» у мужчин. Телеведущая выразила надежду, что в окружении подписчиц ее канала таких мужчин нет.

«Если честно, я удивлена такой цифре. Если у дорогих мужчин нет спутницы жизни, то уж родную маму всегда можно порадовать», — возмутилась Барановская.

При этом она отметила, что с каждым годом число мужчин, желающих сэкономить на подарках, только растет.