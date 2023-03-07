Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 75.46EUR 80.55
Войти в почту
22 минуты назад

Юлия Барановская назвала самые противные качества мужчин

Катя Кобышева

Известная российская телеведущая Юлия Барановская в своем Telegram-канале поделилась статистикой: 39% российских мужчин не будут никого поздравлять с 8 Марта.

Барановская назвала самые противные качества мужчин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Барановской, мелочность и жадность - «одни из самых противных качеств» у мужчин. Телеведущая выразила надежду, что в окружении подписчиц ее канала таких мужчин нет.

«Если честно, я удивлена такой цифре. Если у дорогих мужчин нет спутницы жизни, то уж родную маму всегда можно порадовать», — возмутилась Барановская.

При этом она отметила, что с каждым годом число мужчин, желающих сэкономить на подарках, только растет.

5 глупых фраз, которые выдают недалекого мужчину с головой

Ранее Лолита выдала суровую правду о работе с Федором Бондарчуком.

Звёзды,Юлия Барановская,Федор Бондарчук,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий