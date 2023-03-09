Шейк показала подписчикам, как выглядит без макияжа: фото

Ирина Шейк, российская модель, на своей странице в одной из популярных социальных сетей опубликовала снимок без макияжа и удивила фолловеров.

Шейк сделала фотографию, находясь на приеме у косметолога. На лице 37-летней модели при этом нет ни грамма макияжа. Волосы звезды подиумов собраны в небрежный пучок. Вероятнее всего, Ирина на снимке предстала топлес.

«Когда твое изможденное лицо нуждается в заботе», — такой подписью сопроводила снимок модель.

Соцсети

Фанаты Ирины могли предположить, что сейчас дива восстанавливается после череды Недель моды. Шейк участвовала в тринадцати показах – в Нью-Йорке, Париже и Милане.