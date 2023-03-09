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59 минут назад

Модель Ирина Шейк показала подписчикам, как выглядит без макияжа: фото

Мира Маркина

Ирина Шейк, российская модель, на своей странице в одной из популярных социальных сетей опубликовала снимок без макияжа и удивила фолловеров.

Шейк показала подписчикам, как выглядит без макияжа: фото
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Шейк сделала фотографию, находясь на приеме у косметолога. На лице 37-летней модели при этом нет ни грамма макияжа. Волосы звезды подиумов собраны в небрежный пучок. Вероятнее всего, Ирина на снимке предстала топлес.

«Когда твое изможденное лицо нуждается в заботе», — такой подписью сопроводила снимок модель.

Соцсети

Шейк «без бровей» появилась на обложке Vogue

Фанаты Ирины могли предположить, что сейчас дива восстанавливается после череды Недель моды. Шейк участвовала в тринадцати показах – в Нью-Йорке, Париже и Милане.

Ранее «Рамблер» писал об откровенной фотосессии Насти Ивлеевой.

Звёзды,Ирина Шейк,
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