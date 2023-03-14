Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс сфотографировалась в пляжном образе на берегу Персидского залива. Снимок звезда опубликовала на личной странице в популярной социальной сети.

53-летняя Бледанс в раздельном бархатном купальнике синего цвета позировала на пляже пятизвездочного отеля в Абу-Даби. Сев на сапборд спиной к камере, актриса застыла, поправляя огненно-рыжие волосы.

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