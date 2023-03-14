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1 час назад

Актриса Эвелина Бледанс опубликовала снимок из Абу-Даби в бикини

Мира Маркина

Российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс сфотографировалась в пляжном образе на берегу Персидского залива. Снимок звезда опубликовала на личной странице в популярной социальной сети.

53-летняя Бледанс в раздельном бархатном купальнике синего цвета позировала на пляже пятизвездочного отеля в Абу-Даби. Сев на сапборд спиной к камере, актриса застыла, поправляя огненно-рыжие волосы.

Соцсети

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В начале марта Эвелина вместе с сыном уехала из России. Звезда сначала остановилась в ОАЭ, где решила совместить отдых и работу. О днях, проведенных за границей, актриса рассказывает в соцсетях.

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