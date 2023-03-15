Актриса Татьяна Веденеева рассказала о своих секретах красоты, и здесь не обошлось без хирургического вмешательства. Об этом она рассказала в интервью журналу "Теленеделя звезд".

Она отметила, что принимает БАДы и витамины, один раз прибегала к услугам пластического хирурга — делала блефаропластику. Веденеева также рассказала, что хотела бы сделать более серьезное вмешательство, но не может по состоянию здоровья.

По словам актрисы, ее нынешняя внешность ее почти устраивает, тем более, что с губами, скулами и щеками она не делала никаких манипуляций.

"У меня от природы пониженная температура тела, пониженное сердцебиение и пониженное давление. На глубокий наркоз мне страшно отваживаться. Можно и не проснутся"