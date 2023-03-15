"Горбатого могила исправит": Голубкина предупредила новую жену Фоменко

Актриса Мария Голубкина редко рассказывает о разводе с актером Николаем Фоменко, но на этот раз решила раскрыть некоторые личные подробности в беседе с Валерией Гай Германикой.

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Голубкина и Фоменка прожили вместе 13 лет и дважды стали родителями. Оказывается, после развода у Голубкиной остался "вагон претензий" и обид на бывшего возлюбленного.

По ее словам, развелись они не из-за его отношений "на стороне" - Фоменко два года жил с другой женщиной до развода с Голубкиной. Жене о своей второй жизни Фоменко не рассказывал, но все их друзья об этом знали.

Если раньше Голубкина старалась не ругать бывшего на публике, чтобы не травмировать детей, но сейчас у нее есть причины, чтобы не скрывать свои эмоции.

Так, актриса рассказала, что развелась с Фоменко не из-за измен, а из-за его несносного характера. По ее словам, мужчина вел себя как "самодур", не прислушивался к ее мнению, а его настроение постоянно менялось. Кроме того, с ним ни о чем нельзя было договориться.

Голубкина иронично поздравила "ту женщину, на которой он женился" и отметила, что "горбатого только могила исправит".