Российский певец, экс-участник дуэта «Чай вдвоем» показал в своем Telegram-канале, как проводит время на яхте. Ролик с танцами артиста удивил поклонников.

В опубликованном видео Костюшкин в шортах танцует на носу яхты под свою же песню. Ролик стал своеобразным тизером к релизу новой композиции.

Поклонников певца заинтересовали не только фантастические пейзажи за его спиной. Многие в комментариях отметили, как безупречно выглядит Стас в своем возрасте: в 51 год артист может похвастаться спортивной фигурой и красивым загаром.

«Король эстрады — это вы, а не Филипп Киркоров», «Вы точно окажетесь в моем сне после таких танцев», — пишут восторженные фолловеры в комментариях к видеоролику.