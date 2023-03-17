Раскрыта личность нового возлюбленного Жизель Бюндхен

Супермодель, бразильянка Жизель Бюндхен тайно встречается с другом бывшего мужа Тома Брэди, сообщает британский таблоид Daily Mail.
По словам анонимного источника издания, избранником бывшего «ангела» Victoria's Secret стал миллиардер Джеффри Соффер.
«Они встречаются уже несколько месяцев и тайно встречаются примерно раз в неделю», — заявил инсайдер.
Избранник 42-летней звезды подиума старше ее на 13 лет. Соффер заработал состояние в гостиничном бизнесе. До 2017 года он состоял в браке с коллегой Бюндхен – моделью и актрисой Эль Макферсон.
Напомним, Жизель Бюндхен развелась с Томом Брэди в октябре 2022 года. В браке у модели и спортсмена родились двое детей. Сейчас их сыну Бенджамину 13 лет, а дочери Вивиан – 10.
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