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3 часа назад

Daily Mail: Бывший «ангел» Victoria's Secret Жизель Бюндхен встречается с бизнесменом Джеффри Соффером

Мира Маркина

Супермодель, бразильянка Жизель Бюндхен тайно встречается с другом бывшего мужа Тома Брэди, сообщает британский таблоид Daily Mail.

Раскрыта личность нового возлюбленного Жизель Бюндхен
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

По словам анонимного источника издания, избранником бывшего «ангела» Victoria's Secret стал миллиардер Джеффри Соффер.

«Они встречаются уже несколько месяцев и тайно встречаются примерно раз в неделю», — заявил инсайдер.

Избранник 42-летней звезды подиума старше ее на 13 лет. Соффер заработал состояние в гостиничном бизнесе. До 2017 года он состоял в браке с коллегой Бюндхен – моделью и актрисой Эль Макферсон.

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Напомним, Жизель Бюндхен развелась с Томом Брэди в октябре 2022 года. В браке у модели и спортсмена родились двое детей. Сейчас их сыну Бенджамину 13 лет, а дочери Вивиан – 10.

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