Раскрыта личность нового возлюбленного Жизель Бюндхен

«Они встречаются уже несколько месяцев и тайно встречаются примерно раз в неделю», — заявил инсайдер.

Избранник 42-летней звезды подиума старше ее на 13 лет. Соффер заработал состояние в гостиничном бизнесе. До 2017 года он состоял в браке с коллегой Бюндхен – моделью и актрисой Эль Макферсон.