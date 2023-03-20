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1 час назад

«Травма, определившая мою жизнь»: Мария Голубкина рассказала об Андрее Миронове

Катерина Саломе

Актриса Мария Голубкина росла без биологического отца — его ей заменил отчим Андрей Миронов. Об отношениях с ним она рассказала на YouTube-шоу «Лера в большом городе».

«Травма, определившая мою жизнь»: Голубкина рассказала о Миронове
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам артистки, в детстве она была практически лишена внимания матери, зато Миронов щедро компенсировал это. Все десять лет, что он прожил с родительницей Марии, актер воспитывал ее как родную и всегда находил для нее время. У них была настолько тесная связь, что Голубкина называет Миронова отцом.

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Именно советский артист научил Марию чистить зубы и стряхивать ноги перед посадкой в машину, призналась актриса. Когда ей было 13 лет, Миронов скончался, что стало для девочки огромным ударом.

«Эта травма психологическая, которая потом определила всю мою жизнь. До сих пор чувствую посттравматическое расстройство», — рассказала актриса.

Ранее мы писали о том, как выглядят и чем занимаются дети Фоменко и Голубкиной.

Звёзды,Мария Голубкина,Андрей Миронов,
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