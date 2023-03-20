«Травма, определившая мою жизнь»: Голубкина рассказала о Миронове

Актриса Мария Голубкина росла без биологического отца — его ей заменил отчим Андрей Миронов. Об отношениях с ним она рассказала на YouTube-шоу «Лера в большом городе».

По словам артистки, в детстве она была практически лишена внимания матери, зато Миронов щедро компенсировал это. Все десять лет, что он прожил с родительницей Марии, актер воспитывал ее как родную и всегда находил для нее время. У них была настолько тесная связь, что Голубкина называет Миронова отцом.

Именно советский артист научил Марию чистить зубы и стряхивать ноги перед посадкой в машину, призналась актриса. Когда ей было 13 лет, Миронов скончался, что стало для девочки огромным ударом.

«Эта травма психологическая, которая потом определила всю мою жизнь. До сих пор чувствую посттравматическое расстройство», — рассказала актриса.