Звезда «Фабрики звезд» и бывший участник музыкального коллектива «Корни» Александр Асташенок счастлив в браке уже 19 лет. Вместе с супругой Еленой они воспитывают 18-летнюю дочь Викторию. В шоу «Звезды сошлись» на НТВ исполнитель раскрыл сумму ежемесячных карманных расходов наследницы.

По словам артиста, он каждый месяц он дает дочери 10 тысяч рублей. Она тратит их на перекусы, оплату занятий по английскому языку и другие расходы.

«Из этой суммы она сама учится тратить деньги», — отметил Асташенок.

Также певец признался, что члены семьи собираются вместе и проводят аудит расходов в случае, если Виктория превышает выделенный лимит. Таким образом они понимают, на чтодевушка тратит больше всего денег.