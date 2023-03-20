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1 час назад

Экс-солист группы «Корни» Александр Асташенок раскрыл сумму ежемесячных карманных расходов дочери

Катерина Саломе

Звезда «Фабрики звезд» и бывший участник музыкального коллектива «Корни» Александр Асташенок счастлив в браке уже 19 лет. Вместе с супругой Еленой они воспитывают 18-летнюю дочь Викторию. В шоу «Звезды сошлись» на НТВ исполнитель раскрыл сумму ежемесячных карманных расходов наследницы.

По словам артиста, он каждый месяц он дает дочери 10 тысяч рублей. Она тратит их на перекусы, оплату занятий по английскому языку и другие расходы.

«Из этой суммы она сама учится тратить деньги», — отметил Асташенок.

Что стало с первыми солистками группы «Лицей»

Также певец признался, что члены семьи собираются вместе и проводят аудит расходов в случае, если Виктория превышает выделенный лимит. Таким образом они понимают, на чтодевушка тратит больше всего денег.

Ранее мы писали о том, что экс-солист группы «Корни» рассказал, как жил в Италии.

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