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3 часа назад

Визажистка Гоар Аветисян показала результат после пластики

Катерина Саломе

За плечами известной визажистки Гоар Аветисян множество пластических операций, которые она не скрывает. В своих соцсетях она показала тело после крайнего хирургического вмешательства.

Блогерша решилась на уменьшение размера груди. Операцию проводил звездный хирург Тимур Хайдаров.

На опубликованном фото светская львица позирует в черном браке. По ее мнению, сейчас она выглядит значительно лучше, чем с большой грудью.

Соцсети

Единственное, что беспокоит Гоар — медленное заживление одного из швов. Она рассказала, что спустя три дня после операции у нее начала темнеть ареола, которая продолжает выглядеть как рана даже спустя две недели.

Чем чревата пластика груди

Ранее мы писали о том, что пластический хирург рассказал о самых нелепых просьбах пациентов.

Звёзды,Видео,Тимур Хайдаров,Гоар Аветисян,
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