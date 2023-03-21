За плечами известной визажистки Гоар Аветисян множество пластических операций, которые она не скрывает. В своих соцсетях она показала тело после крайнего хирургического вмешательства.
Блогерша решилась на уменьшение размера груди. Операцию проводил звездный хирург Тимур Хайдаров.
На опубликованном фото светская львица позирует в черном браке. По ее мнению, сейчас она выглядит значительно лучше, чем с большой грудью.
Единственное, что беспокоит Гоар — медленное заживление одного из швов. Она рассказала, что спустя три дня после операции у нее начала темнеть ареола, которая продолжает выглядеть как рана даже спустя две недели.
Ранее мы писали о том, что пластический хирург рассказал о самых нелепых просьбах пациентов.