За плечами известной визажистки Гоар Аветисян множество пластических операций, которые она не скрывает. В своих соцсетях она показала тело после крайнего хирургического вмешательства.

Блогерша решилась на уменьшение размера груди. Операцию проводил звездный хирург Тимур Хайдаров.

На опубликованном фото светская львица позирует в черном браке. По ее мнению, сейчас она выглядит значительно лучше, чем с большой грудью.

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Единственное, что беспокоит Гоар — медленное заживление одного из швов. Она рассказала, что спустя три дня после операции у нее начала темнеть ареола, которая продолжает выглядеть как рана даже спустя две недели.