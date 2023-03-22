Гагарина призналась, что на «Фабрике» участников намеренно стравливали

Певица Полина Гагарина в беседе с порталом PROZvezd призналась, что участников шоу "Фабрика звезд", в котором она участвовала в двухтысячных, намеренно «сталкивали лбами» ради того, чтобы создать шоу.

Фото: Кадр из шоу Кадр из шоу

По ее словам, это было "не совсем постановочно", но участников все же специально сталкивали друг с другом, пытаясь создать конфликт. Организаторы делали это, чтобы создать шоу, которое будет интересно смотреть зрителям.

Кроме того, Гагарина рассказала, что участники не знали, что творится за пределами проекта, о сем говорят "на свободе" и что обсуждают.

Этот период Гагарина, по ее словам, пережила "как страшный сон" и не хотела бы снова переживать те эмоции, потому как участие в проекте "Фабрика звезд" далось ей очень тяжело.