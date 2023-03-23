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1 час назад

Блогер Оксана Самойлова заявила, что после конфликта в школе ее дочь уже пришла в себя

Мира Маркина

Накануне стало известно о конфликте в школе, произошедшем между старшей дочерью Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариелой и одноклассником. Мальчик ударил девочку. Бизнесвумен в социальных сетях раскрыла, как наследница справилась с ситуацией.

По словам Самойловой, о конфликте ей рассказала сама дочь. И эта новость сильно расстроила инфлюэнсершу.

«Мальчик побил девочку! В школе! Ариела никогда никого не оскорбляет и не обижает. Там что-то случилось, мальчик подумал, что это она, и решил ее ударить», — поделилась с подписчиками блогер.

Оксана Самойлова и Джиган разъехались

Оксана также призналась, что изначально не хотела говорить о произошедшем с Ариелой в соцсетях. Но несколько часов спустя Самойлова записала небольшое видео с дочерью и рассказала о ее настроении.

«Ари в порядке. Переживает, конечно, но все хорошо будет», — заявила бизнесвумен.

Ранее «Рамблер» рассказывал, кто высмеивал парней Дженнифер Энистон.

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