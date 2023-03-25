Дочери Пригожина пришлось стать водителем такси

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала в соцсетях, что стала водителем такси.

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По словам девушки, ей пришлось устроиться на эту работу, поскольку сейчас она обеспечивает и себя, и своего мужа.

Супруг Данаи Евгений работает в полиции. Не так давно он получил сотрясение мозга и был вынужден уйти на больничный.

Даная не только работает в такси, но также продает рекламу в соцсетях и иногда занимается организаторской деятельностью.