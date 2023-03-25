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1 час назад

Дочери продюсера Иосифа Пригожина пришлось стать водителем такси

Мира Маркина

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала в соцсетях, что стала водителем такси.

Дочери Пригожина пришлось стать водителем такси
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам девушки, ей пришлось устроиться на эту работу, поскольку сейчас она обеспечивает и себя, и своего мужа.

Супруг Данаи Евгений работает в полиции. Не так давно он получил сотрясение мозга и был вынужден уйти на больничный.

Валерия рассказала, что дружит с бывшей женой Пригожина

Даная не только работает в такси, но также продает рекламу в соцсетях и иногда занимается организаторской деятельностью.

Ранее "Рамблер" рассказывал о странном подарке на дне рождения Пригожина.

Звёзды,Иосиф Пригожин,
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