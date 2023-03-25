Дочери Пригожина пришлось стать водителем такси

Старшая дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала в соцсетях, что стала водителем такси.
По словам девушки, ей пришлось устроиться на эту работу, поскольку сейчас она обеспечивает и себя, и своего мужа.
Супруг Данаи Евгений работает в полиции. Не так давно он получил сотрясение мозга и был вынужден уйти на больничный.
Даная не только работает в такси, но также продает рекламу в соцсетях и иногда занимается организаторской деятельностью.
Ранее "Рамблер" рассказывал о странном подарке на дне рождения Пригожина.