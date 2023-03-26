В эфире программы на телеканале НТВ известная российская актриса Валентина Талызина рассказала о том, как она пытается найти себе сиделку.

Несколько лет назад врачи поставили советской артистке неутешительный диагноз – полинейропатия. В результате заболевания у Талызиной начала отказывать нижняя часть тела. Для того, чтобы облегчить себе бытовую жизнь, Валентина Илларионовна озадачилась срочным поиском помощницы.

Правда, она очень обеспокоена тем, что в наше время не так уж просто найти честного человека, с которым артистка сможет быть спокойна за свои ценные награды и другие дорогостоящие вещи в квартире.

Она призналась журналистам, что для нее крайне важно, чтобы человек был "чистым, честным и немногословным".

Несмотря на свою болезнь 88-летняя артистка продолжает вести активную творческую жизнь.