Популярная блогерша и ведущая Ида Галич в своей социальной сети рассказала подписчикам о том, что иногда в ее квартире происходят странные вещи.

По словам Галич, в ее жилище может сам собой выключаться свет, ломаться или давать сбои самая разная техника и гаджеты. Как утверждает сама блогерша, это происходит не просто так, а связано с ее внутренним состоянием.

«У меня всегда выключается свет, когда я на пределе и слишком сильно нервничаю. Еще летит техника, сам по себе выключается телевизор и так далее», — написала в соцсети Ида.

Она даже предположила, что ей уже можно принимать участие в популярном телевизионном проекте "Битва экстрасенсов".