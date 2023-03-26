Ида Галич рассказала о мистике в своей квартире
Популярная блогерша и ведущая Ида Галич в своей социальной сети рассказала подписчикам о том, что иногда в ее квартире происходят странные вещи.
По словам Галич, в ее жилище может сам собой выключаться свет, ломаться или давать сбои самая разная техника и гаджеты. Как утверждает сама блогерша, это происходит не просто так, а связано с ее внутренним состоянием.
«У меня всегда выключается свет, когда я на пределе и слишком сильно нервничаю. Еще летит техника, сам по себе выключается телевизор и так далее», — написала в соцсети Ида.
Она даже предположила, что ей уже можно принимать участие в популярном телевизионном проекте "Битва экстрасенсов".
Чтобы доказать, что все это она не выдумала самостоятельно, Галич отметила, что о такой особенности в ее квартире знают многие ее друзья и родственники.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как Ида Галич потеряла 6 миллионов рублей.