Российская модель Ирина Шейк восхитила поклонников новым фото. В своих соцсетях она опубликовала кадр с отдыха, где позирует полуобнаженной.

На снимке светская львица облачена в бикини черного цвета. При этом она запечатлена с мокрыми волосами и с полным отсутствием макияжа.

Соцсети

Подтянутое и рельефное тело Шейк свело с ума поклонников. Пост набрал почти 617 тысяч лайков всего за 15 часов. Фанаты назвали Ирину красоткой и отметили, что она, как всегда, шикарна.

«На тебя можно смотреть вечно», — признался фолловер.