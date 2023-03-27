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2 часа назад

Модель Ирина Шейк показала фигуру в бикини

Катерина Саломе

Российская модель Ирина Шейк восхитила поклонников новым фото. В своих соцсетях она опубликовала кадр с отдыха, где позирует полуобнаженной.

На снимке светская львица облачена в бикини черного цвета. При этом она запечатлена с мокрыми волосами и с полным отсутствием макияжа.

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Соцсети

Подтянутое и рельефное тело Шейк свело с ума поклонников. Пост набрал почти 617 тысяч лайков всего за 15 часов. Фанаты назвали Ирину красоткой и отметили, что она, как всегда, шикарна.

«На тебя можно смотреть вечно», — признался фолловер.

Ранее мы писали о том, что Шейк показала подписчикам, как выглядит без макияжа.

Звёзды,Видео,Ирина Шейк,
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